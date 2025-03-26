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На трассе под Уфой нашли туши сбитых косуль

Под Уфой автомобиль насмерть сбил двух косуль.

Источник: Комсомольская правда

В пригороде Уфы произошла авария, в которой погибли две косули. Как сообщили в реабилитационном центре «Пин и Пуф», ветеринары оценили, что одно из животных можно было спасти при своевременной помощи.

На место происшествия выезжали инспекторы Министерства экологии и Росприроднадзора для оформления случая. По их словам, трагический инцидент произошел на трассе в окрестностях столицы Башкирии, где часто фиксируются подобные инциденты с дикими животными.

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