На трассе под Уфой нашли туши сбитых косуль

В пригороде Уфы произошла авария, в которой погибли две косули. Как сообщили в реабилитационном центре «Пин и Пуф», ветеринары оценили, что одно из животных можно было спасти при своевременной помощи.
На место происшествия выезжали инспекторы Министерства экологии и Росприроднадзора для оформления случая. По их словам, трагический инцидент произошел на трассе в окрестностях столицы Башкирии, где часто фиксируются подобные инциденты с дикими животными.
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