СК возбудил дело о теракте после атаки ВФУ на энергообъект в Курской области

«Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело в связи с совершением террористического акта в Курской области», — говорится в сообщении.
Следствием установлено, что 25 марта в Хомутовском районе Курской области украинские военнослужащие, используя беспилотный летательный аппарат, произвели атаку по энергообъекту филиала ПАО «Россети Центр» — «Курскэнерго». В результате совершенного преступления более 4 тыс. мирных жителей остались без электроэнергии.
«Следствием будут установлены и привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к этому преступлению», — заключили в СК.