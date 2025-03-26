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СК возбудил дело о теракте после атаки ВФУ на энергообъект в Курской области

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Следователи СК возбудили уголовное дело о теракте после атаки ВФУ на энергообъект филиала ПАО «Россети Центр» — «Курскэнерго». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

Источник: Reuters

«Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело в связи с совершением террористического акта в Курской области», — говорится в сообщении.

Следствием установлено, что 25 марта в Хомутовском районе Курской области украинские военнослужащие, используя беспилотный летательный аппарат, произвели атаку по энергообъекту филиала ПАО «Россети Центр» — «Курскэнерго». В результате совершенного преступления более 4 тыс. мирных жителей остались без электроэнергии.

«Следствием будут установлены и привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к этому преступлению», — заключили в СК.