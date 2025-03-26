В Батайске сгорел автомобиль «Фольксваген Поло»

По предварительной информации ведомства, автомобиль «Фольксваген Поло» начал полыхать около 15:30. Водитель вовремя среагировал и выбежал из горящего автомобиля. На место сразу же вызвали спасателей. Прибывшие пожарные незамедлительно начали тушить огонь. Полностью ликвидировать возгорание удалось за несколько минут. Известно, что пожар случился в моторном отсеке легковушки.