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В Батайске сгорел автомобиль «Фольксваген Поло»

В Батайске спасатели потушили горящий автомобиль на улице Максима Горького.

Источник: Комсомольская правда

В Батайске сгорел автомобиль «Фольксваген Поло». Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. Происшествие случилось днем 26 марта на улице Максима Горького.

По предварительной информации ведомства, автомобиль «Фольксваген Поло» начал полыхать около 15:30. Водитель вовремя среагировал и выбежал из горящего автомобиля. На место сразу же вызвали спасателей. Прибывшие пожарные незамедлительно начали тушить огонь. Полностью ликвидировать возгорание удалось за несколько минут. Известно, что пожар случился в моторном отсеке легковушки.

Предварительно, возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки. К счастью, обошлось без пострадавших.