В Башкирии поймали школьника-курьера мошенников

Юноша, соблазнившись обещанием процента от суммы, без вопросов согласился. Получив адрес, он пришел к 78-летней пенсионерке, которая под давлением мошенников уже приготовила 150 тысяч рублей. Пожилая женщина рассказала полиции, что аферисты, представившись сотрудниками силовых структур, убедили ее в необходимости срочно передать деньги для предотвращения уголовного дела против родственницы.