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В Башкирии поймали школьника-курьера мошенников

Мальчик, сам того не зная, помог аферистам обмануть бабушку.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии 15-летний школьник по незнанию стал участником преступной схемы. Как сообщили в МВД республики, восьмиклассник из Белебеевского района откликнулся на предложение о работе в мессенджере, где неизвестный предложил ему «забрать долг» у клиента компании.

Юноша, соблазнившись обещанием процента от суммы, без вопросов согласился. Получив адрес, он пришел к 78-летней пенсионерке, которая под давлением мошенников уже приготовила 150 тысяч рублей. Пожилая женщина рассказала полиции, что аферисты, представившись сотрудниками силовых структур, убедили ее в необходимости срочно передать деньги для предотвращения уголовного дела против родственницы.

К счастью, деньги удалось вернуть: родители подростка, обнаружив крупную сумму, сразу привели сына в полицию. Сам школьник утверждал, что не понимал противоправности своих действий. По факту случившегося начато расследование.

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