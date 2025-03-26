В Уфе осудят погубившего в ДТП 22-летнюю девушку водителя

Как сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры, трагедия произошла в ноябре прошлого года. Водитель «Лады Калина» ехал по проспекту Октября, но не справился с управлением и влетел в такси, а затем врезался в столб. От полученных травм девушка, находившаяся в салоне отечественного авто, умерла.