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В Уфе осудят погубившего в ДТП 22-летнюю девушку водителя

В Уфе перед судом предстанет мужчина, погубивший в ДТП пассажирку.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе перед судом предстанет 22-летний молодой человек, которого обвиняют в гибели 22-летней девушки. Молодой человек устроил аварию, в которой погибла его пассажирка.

Как сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры, трагедия произошла в ноябре прошлого года. Водитель «Лады Калина» ехал по проспекту Октября, но не справился с управлением и влетел в такси, а затем врезался в столб. От полученных травм девушка, находившаяся в салоне отечественного авто, умерла.

Свою вину молодой человек признал. В скором времени уголовное дело рассмотрит суд.

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