В Москве задержали фигурантов дела о мошенничестве с «Пушкинской картой»

По данным следствия, не позднее января 2023 года один из фигурантов разработал план по хищению средств, выделяемых в рамках программы «Пушкинская карта». Он привлек знакомого, работающего в киноконцертном зале «Эльдар», подельники подали заявку на платформу «PRO.Культура РФ» для участия в программе «Пушкинская карта». Между организатором и концертной площадкой был заключен договор на исполнение одним из фигурантов композиций на этом мероприятии. Затем сообщники искали в интернете граждан от 14 до 22 лет, у которых имелись «Пушкинские карты» с неиспользованным лимитом средств, и покупали на них билеты на фиктивно проводимые мероприятия — всего, как установило следствие, так был приобретен 321 билет.