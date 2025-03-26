Водитель микроавтобуса погиб в Дубровенском районе, врезавшись в полуприцеп

Смертельная авария произошла 26 марта в Дубровенском районе, сообщили в УВД Витебского облисполкома.
ДТП случилось около 17.25 на 603-м километре автодороги М-1 «Брест-Минск-граница РФ».
Выяснилось, что 46-летний водитель микроавтобуса Мercedes-Benz Sprinter ехал со стороны Орши. Он наехал на стоящий впереди автомобиль DAF с полуприцепом.
«В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении.
Ранее мы писали, что первое солнечное затмение 2025 произойдет в субботу 29 марта — что ждать белорусам.
Еще рассказали, что СК завел уголовное дело после жесткого ДТП с двумя погибшими под Столином.
Кроме того, под Борисовом 17-летняя девушка лишилась четырех пальцев руки, работая поваром в лагере.