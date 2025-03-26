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Водитель микроавтобуса погиб в Дубровенском районе, врезавшись в полуприцеп

Смертельное ДТП произошло в Дубровенском районе.

Источник: Комсомольская правда

Смертельная авария произошла 26 марта в Дубровенском районе, сообщили в УВД Витебского облисполкома.

ДТП случилось около 17.25 на 603-м километре автодороги М-1 «Брест-Минск-граница РФ».

Выяснилось, что 46-летний водитель микроавтобуса Мercedes-Benz Sprinter ехал со стороны Орши. Он наехал на стоящий впереди автомобиль DAF с полуприцепом.

«В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении.

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