Гуцул допросили в качестве подозреваемой, сообщил адвокат

«Допрос в качестве подозреваемой — абсолютно в рамках процесса, то есть процесс был соблюден, переводчик был предоставлен. Мы запросили время для того, чтобы обсудить с Евгенией позицию защиты в конфиденциальных условиях. Нам это было предоставлено. С точки зрения процедуры, она сегодня была соблюдена, то есть никаких отклонений от процедуры не было», — сказала Байрам.