В Ростовской области подозреваемого в использовании рабского труда оставили в СИЗО

Согласно материалам дела, Радж Л. предположительно удерживал людей в неволе на фермерском хозяйстве в Аксайском районе в течение нескольких месяцев. У пострадавших были изъяты документы и средства связи. Их принуждали к бесплатной работе в полевых условиях вблизи хутора Слава Труда, обеспечивая лишь минимальным пропитанием. За ослушание применялись физические наказания.
Задержание Раджа Л. произошло года 23 октября. В отношении него ведется уголовное преследование по статье о рабском труде. Ему грозит тюремное заключение сроком до десяти лет.