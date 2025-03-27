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В Ростовской области подозреваемого в использовании рабского труда оставили в СИЗО

До 20 апреля 2025 года останется под арестом Радж Л., обвиняемый в эксплуатации подневольных работников. Такое решение принял Аксайский районный суд Ростовской области, удовлетворив ходатайство о продлении меры пресечения на один месяц.

Согласно материалам дела, Радж Л. предположительно удерживал людей в неволе на фермерском хозяйстве в Аксайском районе в течение нескольких месяцев. У пострадавших были изъяты документы и средства связи. Их принуждали к бесплатной работе в полевых условиях вблизи хутора Слава Труда, обеспечивая лишь минимальным пропитанием. За ослушание применялись физические наказания.

Задержание Раджа Л. произошло года 23 октября. В отношении него ведется уголовное преследование по статье о рабском труде. Ему грозит тюремное заключение сроком до десяти лет.