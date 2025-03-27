В Ростовской области подозреваемого в использовании рабского труда оставили в СИЗО

Согласно материалам дела, Радж Л. предположительно удерживал людей в неволе на фермерском хозяйстве в Аксайском районе в течение нескольких месяцев. У пострадавших были изъяты документы и средства связи. Их принуждали к бесплатной работе в полевых условиях вблизи хутора Слава Труда, обеспечивая лишь минимальным пропитанием. За ослушание применялись физические наказания.