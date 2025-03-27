Адвокат прокомментировал предъявление обвинений основателю «Русагро» и его экс-главе

МВД требует отправить под стражу основателя «Русагро» Вадима Мошковича и экс-гендиректора компании Максима Басова, передает ТАСС со ссылкой на адвоката Басова Руслана Кожуру. Источник «Интерфакса» ранее сообщил, что и Мошковичу, и Басову официально предъявлено обвинение по статьям о мошенничестве в особо крупном размере и злоупотребление полномочиями (159 и 201 УК).
«Следователи МВД, как мы поняли из беседы с ними, хотят избрать меру пресечения в виде заключения под стражу моему подзащитному Басову, а также Мошковичу», — сказал Кожура ТАСС, добавив, что вопрос будет решаться в Мещанском суде в 14:00 27 марта.
В беседе с «РИА Новости» Кожура подтвердил, что Басову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК) и злоупотреблении полномочиями (статья 201 УК). О предъявлении обвинений Мошковичу он «ничего подобного не говорил», уточнил адвокат в разговоре с РБК.
«Суть обвинений и позицию Басова можно будет услышать завтра на суде. Дело связано с “Русагро”, остальные факты до завтрашнего дня не хотелось бы раскрывать. У Мошковича свой адвокат, их позицию я представить не могу», — объяснил Кожура в беседе с Forbes.
По словам источника Forbes, защищать интересы Мошковича будет адвокат Алексей Корябин.
По информации «Коммерсанта», Мошкович был задержан сотрудниками ФСБ и МВД после обысков в офисах «Русагро», при этом у силовиков возникли вопросы и к гендиректору ГК Тимуру Липатову (о задержании Липатова пишет также Telegram-канал «112»). Точное число фигурантов пока неизвестно, но в уголовном деле говорится о предполагаемых действиях организованной группы и нанесении «многомиллионного ущерба», рассказали источники издания.
В «Русагро» на фоне сообщений СМИ подтвердили, что правоохранители 26 марта пришли с обысками в несколько офисов компании. Агрохолдинг заверил, что готов содействовать уполномоченным органам, добавив, что обыски «никак не связаны» с его текущей деятельностью. Компания работает в штатном режиме.