Адвокат прокомментировал предъявление обвинений основателю «Русагро» и его экс-главе

МВД требует отправить под стражу основателя «Русагро» Мошковича и экс-гендиректора компании Басова, заявил адвокат последнего. Он подтвердил, что Басову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК) и злоупотреблении полномочиями (статья 201 УК), но о предъявлении обвинений Мошковичу говорить не стал, объяснив, что у того другой адвокат. По данным «Интерфакса», и Мошковичу, и Басову официально предъявлено обвинение по статьям 159 и 201 УК (обе предусматривают лишение свободы на срок до 10 лет).