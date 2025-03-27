Следствие требует арестовать Вадима Мошковича по делу об особо крупном мошенничестве

Следственные действия, в которых участвовали сотрудники ФСБ и полиции, в том числе специалисты ГУЭБиПК МВД, практически одновременно были проведены в офисах «Русагро» в Москве, Белгороде и ряде других городов, а также в домах и квартирах топ-менеджеров ГК. Только на производство последних Мещанский райсуд Москвы выдал с десяток разрешений. Не обошлось и без обысков, оформленных как неотложные следственные действия. В ходе этих мероприятий изымались документы как на электронных носителях, так и в бумажном варианте, телефоны, серверы и проч.