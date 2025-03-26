Хинштейн заявил, что Апачев не сможет бесконечно бегать от полиции

Губернатор рассказал, что в телефонном разговоре с полицией Аким Гасанов (настоящее имя блогера Апачева) подтвердил, что был в Судже, однако отказался приезжать в Курск. 24 марта он сообщил, что находится в Донецке, но на связь с сотрудниками УМВД по ДНР не выходит.