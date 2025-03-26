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В Литве нашли машину, на которой передвигались пропавшие военные США

ВАШИНГТОН, 26 мар — РИА Новости. Командование армии США в Европе в среду заявило, что под водой обнаружило бронированную ремонтно-эвакуационную машину (БРЭМ) M88, на которой передвигались пропавшие в Литве американские военные.

Источник: AP 2024

«БРЭМ M88 Hercules, на которой во время учений находились четверо пропавших без вести американских солдат, была обнаружена в Литве. Машина была обнаружена затопленной в водоеме на полигоне после поисков, проведенных армией США, литовскими вооруженными силами и другими литовскими властями», — говорится в заявлении командования.

Поиски пропавших военных продолжаются, отметили в командовании США.

В среду портал LRT (Литовское радио и телевидение) со ссылкой на источники сообщил, что пропавшие американские военные погибли, однако этому пока нет официальных подтверждений.