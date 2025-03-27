На Кубани голого мужчину, размахивавшего палкой, арестовали на 7 суток. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Напомним, все произошло ночью 25 марта в станице Староминской. Мужчина разгуливал обнаженным на пересечении улиц Большой Садовой и Орджоникидзе. В руках он держал металлический предмет, похожий на трубу.
По словам очевидцев, мужчина был в неадекватном состоянии. Поэтому прохожие вызвали полицию.
«Джедаем» оказался 49-летний местный житель. Он выражался грубой нецензурной бранью, вел себя агрессивно. Кроме того, мужчина угрожал расправой сотруднику ППС.
В настоящее время задержанный находится в спецприемнике для содержания лиц, подвергнутых административному аресту. Суд назначил ему 7 суток ареста.
«Собран и зарегистрирован материал по ч. 1 ст. 318 УК РФ (“Применение насилия в отношении представителя власти”)», — сообщили в пресс-службе главного управления МВД по Краснодарскому краю.