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На Кубани голого мужчину, размахивавшего палкой, арестовали на 7 суток

Голому мужчине, размахивавшему палкой в станице Староминской, назначили административный арест.

Источник: Комсомольская правда

На Кубани голого мужчину, размахивавшего палкой, арестовали на 7 суток. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Напомним, все произошло ночью 25 марта в станице Староминской. Мужчина разгуливал обнаженным на пересечении улиц Большой Садовой и Орджоникидзе. В руках он держал металлический предмет, похожий на трубу.

По словам очевидцев, мужчина был в неадекватном состоянии. Поэтому прохожие вызвали полицию.

«Джедаем» оказался 49-летний местный житель. Он выражался грубой нецензурной бранью, вел себя агрессивно. Кроме того, мужчина угрожал расправой сотруднику ППС.

В настоящее время задержанный находится в спецприемнике для содержания лиц, подвергнутых административному аресту. Суд назначил ему 7 суток ареста.

«Собран и зарегистрирован материал по ч. 1 ст. 318 УК РФ (“Применение насилия в отношении представителя власти”)», — сообщили в пресс-службе главного управления МВД по Краснодарскому краю.