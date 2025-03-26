В США рассказали, когда Украина подпишет сделку по редкоземельным металлам

США и Украина находятся на заключительном этапе подписания расширенного соглашения о сотрудничестве в области редкоземельных металлов, Документ уже передан на рассмотрение украинской стороне и может быть утвержден уже в ближайшее время, сообщил министр финансов США Скотт Бессент.