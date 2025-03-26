В США рассказали, когда Украина подпишет сделку по редкоземельным металлам

США составляли договор по редкоземельным металлам без Украины.
США и Украина находятся на заключительном этапе подписания расширенного соглашения о сотрудничестве в области редкоземельных металлов, Документ уже передан на рассмотрение украинской стороне и может быть утвержден уже в ближайшее время, сообщил министр финансов США Скотт Бессент.
«Мы передали завершенный документ об экономическом партнерстве, он сейчас находится на рассмотрении у украинской стороны. Надеемся приступить к полным переговорам и, возможно, даже подписать его на следующей неделе», — заявил Бессент в эфире телеканала Fox News.
Бессент также отметил, что изначально соглашение представляло собой четырехстраничный документ, однако благодаря временной паузе в переговорах удалось значительно его расширить. Он выразил уверенность в скором продвижении и подписании окончательного варианта соглашения.
Сообщалось, что работы над разработкой детализированного соглашения о доступе к украинским полезным ископаемым ведутся в США без участия Украины. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский осенью 2024 года отказался от первого проекта сделки по полезным ископаемым Украины, предложенной президентом США Дональдом Трампом.