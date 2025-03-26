В Британии раскрыли настоящую причину отстранения сборной России по футболу

«ФИФА и УЕФА не отстранили Россию от каких-либо моральных побуждений после вторжения в Украину. Этот шаг был сделан потому, что по крайней мере 12 европейских ассоциаций отказались играть в них, а ожидание выросло бы до 18. Учитывая, что одной из стран была Польша и их запланированный плей-офф квалификации чемпионата мира против России, ФИФА мгновенно столкнулась с кризисом», — пишет Independent.