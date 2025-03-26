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В Британии раскрыли настоящую причину отстранения сборной России по футболу

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России по футболу от официальных матчей из-за отказа 12 национальных команд играть с ней. Об этом пишет The Independent.

В Британии объяснили отстранение сборной России от международных матчей.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России по футболу от официальных матчей из-за отказа 12 национальных команд играть с ней. Об этом пишет The Independent.

«ФИФА и УЕФА не отстранили Россию от каких-либо моральных побуждений после вторжения в Украину. Этот шаг был сделан потому, что по крайней мере 12 европейских ассоциаций отказались играть в них, а ожидание выросло бы до 18. Учитывая, что одной из стран была Польша и их запланированный плей-офф квалификации чемпионата мира против России, ФИФА мгновенно столкнулась с кризисом», — пишет Independent.

Ранее ФИФА допустила юношеские сборные России до чемпионатов по футболу. При этом организация сохранила запрет для взрослых сборных из России участвовать в международных соревнованиях.