Военные США потерялись в Литве и утопили автомобиль

«Бронированная ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ M88 Hercules, на которой во время учений находились четверо пропавших без вести американских солдат, была обнаружена в Литве. Машина была затопленной в водоеме на полигоне после поисков, проведенных армией США, литовскими вооруженными силами и другими литовскими властями», — сообщило командование армии США. Пропавших солдат продолжают искать.