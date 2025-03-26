Военные США потерялись в Литве и утопили автомобиль

Американские военные вместе с техникой пропали после учений.
Машину, на которой передвигались пропавшие в Литве американские военные, обнаружили под водой. Об этом заявило командование армии США в Европе, пишет РИА Новости.
«Бронированная ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ M88 Hercules, на которой во время учений находились четверо пропавших без вести американских солдат, была обнаружена в Литве. Машина была затопленной в водоеме на полигоне после поисков, проведенных армией США, литовскими вооруженными силами и другими литовскими властями», — сообщило командование армии США. Пропавших солдат продолжают искать.
Ранее сообщалось о пропаже в литовском городе Пабраде после военных учений четверых американских военнослужащих. Вместе с ними исчезли автомобиль и гусеничное транспортное средство, писал «Царьград».