Макрон выдвинул условие для снятия санкций с России

«Я высоко оцениваю инициативу президента Трампа, которая направлена на быстрое сокращение и окончание военных действий. Это может способствовать установлению долговременного и надежного мира, который обеспечит безопасность не только Украины, но и всего континента», — сообщил Елисейский дворец через свой аккаунт в социальной сети X.