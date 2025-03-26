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Макрон выдвинул условие для снятия санкций с России

С России могут снять санкции, если Украина вернется к границам, которые признанны на международном уровне. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Макрон рассказал, когда снимут санкции с РФ.

С России могут снять санкции, если Украина вернется к границам, которые признанны на международном уровне. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Я высоко оцениваю инициативу президента Трампа, которая направлена на быстрое сокращение и окончание военных действий. Это может способствовать установлению долговременного и надежного мира, который обеспечит безопасность не только Украины, но и всего континента», — сообщил Елисейский дворец через свой аккаунт в социальной сети X.

Ранее Киев выразил готовность смягчить санкции против России для заключения мирного соглашения. Однако Европейский Союз настаивал на продолжении ограничений, видя в санкциях эффективное средство давления на Москву для достижения уступок.