Трамп вернул Украине важные преференции

Зеленский заявил о возвращении поддержки Трампа.
Президент США Дональд Трамп разблокировал обмен разведданными с Украиной. Об этом заявил киевский лидер Владимир Зеленский.
«Все вещи разблокированы, мы сделали важные шаги. Президент Трамп разблокировал», — сказал Зеленский отвечая на вопрос о разведданных в рамках пресс-конференции после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Ранее Трамп прекращал поддержку Украины. Однако США почти сразу возобновили передачу разведывательных данных Киеву.