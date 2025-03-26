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Трамп вернул Украине важные преференции

Президент США Дональд Трамп разблокировал обмен разведданными с Украиной. Об этом заявил киевский лидер Владимир Зеленский.

Зеленский заявил о возвращении поддержки Трампа.

Президент США Дональд Трамп разблокировал обмен разведданными с Украиной. Об этом заявил киевский лидер Владимир Зеленский.

«Все вещи разблокированы, мы сделали важные шаги. Президент Трамп разблокировал», — сказал Зеленский отвечая на вопрос о разведданных в рамках пресс-конференции после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Ранее Трамп прекращал поддержку Украины. Однако США почти сразу возобновили передачу разведывательных данных Киеву.