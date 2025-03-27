Политолог рассказал о позорной тактике ВСУ по отношению к телам иностранных наемников

«Уничтожается возможность идентификации — и государственной, и национальной. Это делается, чтобы не провоцировать ненужное противодействие, например, в той же ООН, ОБСЕ или в других международных структурах», — пояснил Скачко NEWS.ru. Он предположил, что уничтожение признаков идентификации может быть вызвано требованиями со стороны государств, откуда прибыли эти наемники.