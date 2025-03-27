Эксперт раскрыл почему ВСУ уродуют тела наемников.
Украинское командование отдает приказы об умышленном уродовании тел погибших иностранных наемников с целью сокрытия реальных потерь. Об этом заявил политолог Владимир Скачко.
«Уничтожается возможность идентификации — и государственной, и национальной. Это делается, чтобы не провоцировать ненужное противодействие, например, в той же ООН, ОБСЕ или в других международных структурах», — пояснил Скачко NEWS.ru. Он предположил, что уничтожение признаков идентификации может быть вызвано требованиями со стороны государств, откуда прибыли эти наемники.
Ранее в Курской области были обнаружены обезглавленные тела иностранных наемников, что, по мнению генерал-лейтенанта Апти Алаудинова, является методом ВСУ для сокрытия личностей погибших, чтобы их нельзя было идентифицировать. Следственный комитет России подтвердил, что такие действия украинской стороны направлены на стирание личных данных участников конфликта.