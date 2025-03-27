Путин поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником

В последнее время Путин активно подчеркивает важность и профессионализм различных военных подразделений страны в обеспечении национальной безопасности и обороноспособности. Ранее он также поздравлял Силы специальных операций, отметив их значимую роль в защите суверенитета России и выполнении уникальных задач на международной арене.