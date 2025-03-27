Путин поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником

Президент России поздравил Росгвардейцев с профессиональным праздником.
Президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов войск Росгвардии с их профессиональным праздником. Об этом сообщается на сайте Кремля.
«С праздником вас — с Днем войск национальной гвардии! Подразделения, части и соединения современной Росгвардии четко и грамотно выполняют свои обязанности, добиваются значимых результатов в оперативно-служебной деятельности», — подчеркнул президент.
В последнее время Путин активно подчеркивает важность и профессионализм различных военных подразделений страны в обеспечении национальной безопасности и обороноспособности. Ранее он также поздравлял Силы специальных операций, отметив их значимую роль в защите суверенитета России и выполнении уникальных задач на международной арене.