BNS: США и Литва изучают версию с причастностью РФ к гибели солдат на учениях

В BNS подчеркнули, что эта версия активно обсуждается как в США, так и в прибалтийской республике. Там не исключают, что экипаж гусеничной машины пошёл ко дну вместе с техникой неподалёку от белорусской границы неспроста, и это была спланированная операция. Впрочем, никаких доказательств приведено не было.