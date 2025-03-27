На Кубани в 2024 году зарегистрировали 73 тысячи преступлений

«Кубанской полиции удалось добиться положительных показателей по широкому кругу направлений оперативно-служебной деятельности. Мы все признательны сотрудникам МВД Кубани за то, что они надежно защищают и жителей, и гостей края от преступных посягательств криминала. Кубанская полиция стоит на страже нашей общей безопасности. Благодаря ее эффективной работе в крае не допущено ухудшения криминогенной обстановки. А это, в свою очередь, является необходимой основой для развития экономики нашего региона», — заявил Юрий Бурлачко.