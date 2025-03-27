На Кубани в 2024 году зарегистрировали 73 тысячи преступлений

По его словам, уровень преступности составил 1264 случая на 100 тысяч жителей.
Сократилось число преступлений против собственности, жизни и здоровья граждан. Зафиксировано снижение случаев убийств, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, разбоев, грабежей, краж (включая квартирные), вымогательств и угонов. Улучшилась ситуация с преступностью в общественных местах, особенно на улицах.
Кроме того, в 2024 году отмечены положительные результаты в борьбе с коррупцией, преступлениями в потребительском рынке, ЖКХ, образовании, транспорте, здравоохранении, топливно-энергетическом, агропромышленном и оборонно-промышленном комплексах, добавил Сергей Воложинов.
Дополнительное внимание уделялось противодействию незаконной миграции. На миграционный учет встали 331,6 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства. Это на 31,4% меньше, чем в предыдущем году.
Председатель ЗСК Юрий Бурлачко отметил значительный объем работы, проделанной кубанской полицией в 2024 году. В первую очередь он выделил борьбу с организованной преступностью, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков, обеспечение экономической безопасности.
«Кубанской полиции удалось добиться положительных показателей по широкому кругу направлений оперативно-служебной деятельности. Мы все признательны сотрудникам МВД Кубани за то, что они надежно защищают и жителей, и гостей края от преступных посягательств криминала. Кубанская полиция стоит на страже нашей общей безопасности. Благодаря ее эффективной работе в крае не допущено ухудшения криминогенной обстановки. А это, в свою очередь, является необходимой основой для развития экономики нашего региона», — заявил Юрий Бурлачко.