Трамп введет драконовские тарифы на зарубежные автомобили

Трамп продолжает политику высоких тарифов.
Президент Дональд Трамп введет 25% тарифы на все автомобили, которые не производятся в Соединенных Штатах. Об этом он заявил на заседании кабмина.
«Мы объявим об этом довольно скоро, в течение следующих нескольких дней, вероятно, а затем наступит 2 апреля, это будут взаимные тарифы», — сказал он на заседании кабинета министров, трансляция которого велась в X.
Крупнейшая торговая война, в которую входят, в том числе, и введение тарифов на зарубежные товары, привела к ослаблению американской валюты, вопреки ожиданиям многих экспертов. Что известно о торговой войне Трампа — в материале URA.RU.