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Трамп введет драконовские тарифы на зарубежные автомобили

Президент Дональд Трамп введет 25% тарифы на все автомобили, которые не производятся в Соединенных Штатах. Об этом он заявил на заседании кабмина.

Трамп продолжает политику высоких тарифов.

Президент Дональд Трамп введет 25% тарифы на все автомобили, которые не производятся в Соединенных Штатах. Об этом он заявил на заседании кабмина.

«Мы объявим об этом довольно скоро, в течение следующих нескольких дней, вероятно, а затем наступит 2 апреля, это будут взаимные тарифы», — сказал он на заседании кабинета министров, трансляция которого велась в X.

Крупнейшая торговая война, в которую входят, в том числе, и введение тарифов на зарубежные товары, привела к ослаблению американской валюты, вопреки ожиданиям многих экспертов. Что известно о торговой войне Трампа — в материале URA.RU.