В НАТО подтвердили гибель четырех военных США в Литве

«У нас пока не так много информации, так что мы не знаем детали. Это — ужасные новости, и наши мысли — с родными и близкими погибших», — об этом Рютте рассказал журналистам в Варшаве, передает Associated Press. Также агентство со ссылкой на американское военное командование добавило, что во время учений произошел несчастный случай. Инцидент произошел во время плановых маневров недалеко от литовско-белорусской границы.