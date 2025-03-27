«Несёт моральную ответственность»: Юрист оценил приговор собственнику шахты «Листвяжная»

Федяев получил 3,5 года условно. Юрист считает, что он был ответственным если не с юридической, то с моральной точки зрения за всё, что происходит с работниками его предприятия. Однако реальные сроки получили те, кто нанимал людей на работу и должны были сделать их труд безопасным.
«В данном случае мы видим, что лица, которые находились ближе к непосредственному повседневному управлению шахтой, то есть её директор и человек, ответственный за техническую безопасность, они получили более жёсткое наказание», — сказал юрист.
Напомним, что трагедия на «Листвяжной» случилась 25 ноября 2021 года. Из-за взрыва метана там погибли 46 шахтёров и пятеро спасателей. В рамках этого дело были арестованы председатель совета директоров компании «СДС-уголь» и владелец шахты Михаил Федяев, генеральный директор Геннадий Алексеев, технический директор Антон Якутов и главный инженер Анатолий Лобанов. Директорам шахты назначили реальные сроки.