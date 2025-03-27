Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет обвинил президента Украины Владимира Зеленского в саботаже мирных договоренностей. По словам Шеремета, Зеленский нарушил две ключевые договоренности: об отказе от ударов по энергетическим объектам и о прекращении военных действий в Черном море. Об этом депутат рассказал в беседе с РИА Новости.