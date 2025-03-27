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Полиция задержала поджигателей автостоянки во Владивостоке, они признали вину

Во Владивостоке задержаны трое мужчин, подозреваемых в организации пожара на автостоянке на улице Надибаидзе. Как сообщили в УМВД по региону, злоумышленники были ранее судимы.

Источник: Life.ru

В ходе расследования установлено, что двое фигурантов были наняты для поджога одной из машин. Для выполнения задания они бросили горящую перчатку в салон транспортного средства и убежали. За исполнение заказа преступники получили денежное вознаграждение. Личности злоумышленников были оперативно установлены. Заказчиком оказался 47-летний мужчина, а исполнителями — 39-летний и 49-летний жители Владивостока.

«В отделе полиции мужчины сознались в содеянном. Подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ», — отметила пресс-служба.

Напомним, что пожар уничтожил несколько десятков автомобилей во Владивостоке 24 марта. Огонь распространился на площадь 150 квадратных метров и испепелил 22 машины.