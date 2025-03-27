Полиция задержала поджигателей автостоянки во Владивостоке, они признали вину

В ходе расследования установлено, что двое фигурантов были наняты для поджога одной из машин. Для выполнения задания они бросили горящую перчатку в салон транспортного средства и убежали. За исполнение заказа преступники получили денежное вознаграждение. Личности злоумышленников были оперативно установлены. Заказчиком оказался 47-летний мужчина, а исполнителями — 39-летний и 49-летний жители Владивостока.