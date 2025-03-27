След пропавшей год назад Анны Цомартовой привёл в Дубай

Прошлым летом туристка из России заметила возле входа в метро одетую в чёрное стройную девушку с длиннющей косой. На ней была медицинская маска, но по виду она была слишком похожа на пропавшую спортсменку, чтобы позволить ей просто пройти мимо. Девушка окликнула предполагаемую Анну, та обернулась и по-русски сказала, что её с кем-то перепутали.