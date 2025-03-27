Мужчина погиб в Ленобласти при попытке спасти собаку из-подо льда

В экстренной службе напомнили, что выход на лёд, особенно в условиях нестабильных погодных условий, всегда сопряжён с угрозой. В связи с этим спасатели призвали жителей быть осторожными рядом с водоёмами, держать животных на поводке и не позволять им выходить на лёд, поскольку такая легкомысленность может привести к трагическим последствиям.