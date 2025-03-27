Перепуганный выстрелами житель Подмосковья рассказал об утренней стрельбе в ЖК «Ольгино парк»

Ранее Life.ru сообщал, что в подмосковном Железнодорожном в жилом комплексе «Ольгино парк» утром послышались звуки стрельбы. Злоумышленники поджидали жертву у подъезда. Когда человек вышел, по нему открыли огонь, а затем появились его вооружённые охранники. Полиция уже задержала подозреваемого. Выяснилось, что он пытался убить сотрудника Минобороны России.