Перепуганный выстрелами житель Подмосковья рассказал об утренней стрельбе в ЖК «Ольгино парк»

По его словам, во дворе жилого комплекса всегда было тихо и спокойно. Сзади ЖК простирается лес, где люди любят гулять. Обычно в окрестностях не устраивают никаких драк и перестрелок.
Дмитрий полагает, что убить пытались некоего «важного человека», к которому даже была приставлена охрана.
Ранее Life.ru сообщал, что в подмосковном Железнодорожном в жилом комплексе «Ольгино парк» утром послышались звуки стрельбы. Злоумышленники поджидали жертву у подъезда. Когда человек вышел, по нему открыли огонь, а затем появились его вооружённые охранники. Полиция уже задержала подозреваемого. Выяснилось, что он пытался убить сотрудника Минобороны России.