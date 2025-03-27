Ричмонд
+13°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Перепуганный выстрелами житель Подмосковья рассказал об утренней стрельбе в ЖК «Ольгино парк»

В ЖК «Ольгино парк» в Железнодорожном Московской области всегда было спокойно, поэтому звуки стрельбы с утра очень напугали местных. Об этом сообщил жилец Дмитрий в беседе с 360.ru.
Источник: Life.ru

По его словам, во дворе жилого комплекса всегда было тихо и спокойно. Сзади ЖК простирается лес, где люди любят гулять. Обычно в окрестностях не устраивают никаких драк и перестрелок.

Дмитрий полагает, что убить пытались некоего «важного человека», к которому даже была приставлена охрана.

Ранее Life.ru сообщал, что в подмосковном Железнодорожном в жилом комплексе «Ольгино парк» утром послышались звуки стрельбы. Злоумышленники поджидали жертву у подъезда. Когда человек вышел, по нему открыли огонь, а затем появились его вооружённые охранники. Полиция уже задержала подозреваемого. Выяснилось, что он пытался убить сотрудника Минобороны России.