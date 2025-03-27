Проститутка обвинила екатеринбуржца в изнасиловании, ему грозит тюрьма

Сейчас женщине 40 лет, три года из которых она посвятила древнейшей профессии. Желающих окунуться в её омут она принимает у себя дома, а час с ней стоит 10 тысяч рублей. 22 марта она вместе с подругами сидела дома, когда у неё появился новый клиент.