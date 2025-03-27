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Проститутка обвинила екатеринбуржца в изнасиловании, ему грозит тюрьма

Жительница Екатеринбурга, чья профессия заключается в оказании услуг интимного характера за деньги, заявила, что её против воли изнасиловал незнакомый человек. Мужчина был задержан, сообщает URA.ru со ссылкой на источник.

Источник: Life.ru

Сейчас женщине 40 лет, три года из которых она посвятила древнейшей профессии. Желающих окунуться в её омут она принимает у себя дома, а час с ней стоит 10 тысяч рублей. 22 марта она вместе с подругами сидела дома, когда у неё появился новый клиент.

Гость представился Сергеем и присоединился к застолью. Компания веселилась и выпивала, а потом подруги ушли. После этого мужчина её изнасиловал, из-за чего ей пришлось пойти в полицию. Подозреваемого задержали, а на допросе он признал вину. Против него возбудили уголовное дело.

Ранее в Кемеровской области задержали маньяка, который убил и изнасиловал двух девочек 30 лет назад. Обеих несовершеннолетних он задушил. Тогда преступнику удалось скрыться, но правосудие в итоге настигло его, когда криминалисты перепроверить генетические данные с помощью инновационных методов.