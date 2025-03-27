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Фирма в Приморье оштрафована на 20 млн руб. за коррупцию

В Большекаменском городском округе прокуратура выявила нарушение законодательства о противодействии коррупции, по итогам которого коммерческая организация понесла крупное административное наказание. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Источник: ДЕЙТА

Проверка установила, что в октябре 2023 года генеральный директор ООО «Аспирационные системы» незаконно передал около 2 миллионов рублей должностному лицу коммерческой организации с целью заключения договора поставки оборудования.

По факту выявленного нарушения прокуратура возбудила административное дело по ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за незаконную передачу денежных средств в интересах юридического лица. Суд признал компанию виновной и назначил штраф в размере 20 миллионов рублей.

Кроме того, более 1,1 миллиона рублей, переданных в рамках незаконной сделки, были конфискованы в пользу государства. Оставшаяся часть суммы перечислена банковским переводом.

Рассмотрение уголовного дела в отношении лица, передавшего коммерческий подкуп, продолжается, а получатель денежных средств уже осужден.