Фирма в Приморье оштрафована на 20 млн руб. за коррупцию

Проверка установила, что в октябре 2023 года генеральный директор ООО «Аспирационные системы» незаконно передал около 2 миллионов рублей должностному лицу коммерческой организации с целью заключения договора поставки оборудования.
По факту выявленного нарушения прокуратура возбудила административное дело по ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за незаконную передачу денежных средств в интересах юридического лица. Суд признал компанию виновной и назначил штраф в размере 20 миллионов рублей.
Кроме того, более 1,1 миллиона рублей, переданных в рамках незаконной сделки, были конфискованы в пользу государства. Оставшаяся часть суммы перечислена банковским переводом.
Рассмотрение уголовного дела в отношении лица, передавшего коммерческий подкуп, продолжается, а получатель денежных средств уже осужден.