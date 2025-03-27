Фирма в Приморье оштрафована на 20 млн руб. за коррупцию

По факту выявленного нарушения прокуратура возбудила административное дело по ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за незаконную передачу денежных средств в интересах юридического лица. Суд признал компанию виновной и назначил штраф в размере 20 миллионов рублей.