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ВСУ ударили артиллерией по больнице в Каменке-Днепровской

В результате удара никто не пострадал.

Источник: Аргументы и факты

Терапевтическое отделение больницы в Каменке-Днепровской, расположенной в Запорожской области, было повреждено в результате артиллерийского удара, нанесенного украинскими войсками.

Об этом сообщило ТАСС, ссылаясь на администрацию Каменско-Днепровского муниципального округа.

По информации местных властей, удар был нанесен около 17:00, и снаряд повредил крышу терапевтического отделения, а также взорвался рядом с котельной, выбив дверь в здание. В результате происшествия пострадавших не было.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о попытке ВСУ атаковать наземное оборудование Глебовского газохранилища в Крыму.