Трамп объяснил, зачем США нужна Гренландия

«Нам нужна Гренландия, и миру нужно, чтобы Гренландия была у нас, включая Данию. Если посмотреть на корабли у берегов Гренландии — это Китай, Россия. Мы должны быть там. Если нас там нет, мы не можем говорить о национальной или международной безопасности», — цитирует Трампа РИА Новости.