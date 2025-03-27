Ричмонд
+11°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп объяснил, зачем США нужна Гренландия

США необходима Гренландия для обеспечения безопасности. И, более того, это отвечает интересам самой Дании. Такое заявление сделал американский лидер Дональд Трамп.

Трамп заявил, что США поможет обеспечить безопасность в Арктике.

США необходима Гренландия для обеспечения безопасности. И, более того, это отвечает интересам самой Дании. Такое заявление сделал американский лидер Дональд Трамп.

«Нам нужна Гренландия, и миру нужно, чтобы Гренландия была у нас, включая Данию. Если посмотреть на корабли у берегов Гренландии — это Китай, Россия. Мы должны быть там. Если нас там нет, мы не можем говорить о национальной или международной безопасности», — цитирует Трампа РИА Новости.

Ранее Трамп уже предлагал значительные финансовые инвестиции для присоединения острова к США, обещая экономическое процветание и новые рабочие места. Также Трамп упоминал о возможности использования силы для достижения этой цели, что вызвало тревогу среди европейских союзников.