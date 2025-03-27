В Хабаровске гендиректора компании ждёт суд за неуплату 8,4 млн рублей налогов

В Хабаровске перед судом предстанет 34-летний генеральный директор предприятия, не заплативший 8,4 млн рублей налогов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
С 2023 по 2024 год он, по версии следствия, скрыл деньги, которые должны были пойти на оплату налогов, в итоге они не поступили в бюджет. Во время расследования ущерб обвиняемый полностью возместил.
— Расследование уголовного дела, возбужденного за сокрытие имущества организации, за счет которого должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, страховым взносам, в крупном размере (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ), завершено. Уголовное дело направлено в суд, — сообщили в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.
Напомним, в Хабаровске суд по иску прокуратуры взыскал с компании 37 млн рублей неуплаченных налогов.