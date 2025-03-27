Поджигателей автостоянки, уничтоживших более 20 машин, задержали во Владивостоке

Установлено, что 47-летний мужчина попросил 39-летнего и 49-летнего исполнителей уничтожить один из автомобилей на парковке за денежное вознаграждение. Ранним утром 24 марта злоумышленники проникли на парковку, облили указанный автомобиль бензином из пятилитровой канистры, кинули в машину подожжённую перчатку и скрылись.
Автомобиль вспыхнул, из-за сильного ветра пламя распространилось по территории стоянки, в результате пожар уничтожил 21 автомобиль, ещё две машины получили значительные повреждения (одно из транспортных средств владелец успел отогнать). По оценке аварийных комиссаров, общий ущерб автовладельцам составил около 67 миллионов рублей. Поджигателям обещанное вознаграждение заказчик выплатил.
Все подозреваемые сознались в преступлении. Расследование уголовного дела об умышленном уничтожении имущества общеопасным способом (ч. 2 ст. 168 УК РФ) продолжается.