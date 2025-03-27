Поджигателей автостоянки, уничтоживших более 20 машин, задержали во Владивостоке

Установлено, что 47-летний мужчина попросил 39-летнего и 49-летнего исполнителей уничтожить один из автомобилей на парковке за денежное вознаграждение. Ранним утром 24 марта злоумышленники проникли на парковку, облили указанный автомобиль бензином из пятилитровой канистры, кинули в машину подожжённую перчатку и скрылись.