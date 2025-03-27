Посол РФ в США: в российско-американских отношениях открылось окно возможностей

«Отрадно, что мое пребывание в США как российского посла начинается в условиях, когда в наших двусторонних отношениях появилось определенное “окно возможностей. Президенты наших стран поставили задачу восстановить межгосударственные связи, фактически разорванные командой (экс-президента США — ред.) Джо Байдена, и нормализовать деятельность дипломатических представительств России и США”, — сказал Дарчиев РИА Новости, по прилете в США.