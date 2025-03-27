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Дело против Мошковича оказалось связано с «Солнечными продуктами»

Мошкович обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере по статье 159 УК РФ.

Источник: www.globallookpress.com

Учредитель холдинга «Солнечные продукты» — компания «Солпро Инвестмент ЛТД» — добивался возбуждения уголовного дела против основателя одного из крупнейших агрохолдингов «Русагро» Вадима Мошковича. Об этом пишет РБК.

Мошкович обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере по статье 159 УК РФ.

Согласно информации, содержащейся в постановлении Таганского районного суда Москвы, «Русагро» приобрела активы «Солнечных продуктов», выкупив в 2018 году у Россельхозбанка права требования на сумму 22 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали основателя агрохолдинга «Русагро» и экс-сенатора Вадима Мошковича. В офисах компании в Москве и Белгороде организованы обыски.