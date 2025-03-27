Дело против Мошковича оказалось связано с «Солнечными продуктами»

Учредитель холдинга «Солнечные продукты» — компания «Солпро Инвестмент ЛТД» — добивался возбуждения уголовного дела против основателя одного из крупнейших агрохолдингов «Русагро» Вадима Мошковича. Об этом пишет РБК.