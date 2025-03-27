ВСУ нанесли удар по больнице в Запорожской области

ВСУ нанесли удар артиллерией по больнице в Запорожской области.
Вооруженные силы Украины нанесли удар по больнице в Каменке-Днепровской (Запорожская область). Атака произошла вечером и была направлена на местное медицинское учреждение, со ссылкой на администрацию Каменско-Днепровского муниципального округа.
«Атака произошла около 17:00 мск. Целью стало ГБУЗ “Каменско-Днепровская центральная районная больница”. Снаряд повредил крышу терапевтического отделения и взорвался возле котельной, из-за чего была выбита дверь», — пишет ТАСС. Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал.
Ранее стало известно, что в Следственном комитете России раскрыли новые данные по убийству ВСУ мирных жителей. Так, в Курской области в период с августа по сентябрь 2024 года погибло не менее двух человек при вторжении противника в село Казачья Локня.