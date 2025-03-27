Мужчина напал на ребенка в подъезде в Павлодаре

К счастью, в этот момент в подъезд зашел незнакомец (курьер Ерлан, ему огромная благодарность), встал на защиту моего сына от этого страшного человека, но даже тогда он категорически стоял на своем и уверял, что это его сын. Курьер Ерлан еле отогнал его. Сын очень напуганный, заплаканный зашел домой", — говорится в публикации.