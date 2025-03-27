Ульянов призвал европейцев готовиться к раунду промывки мозгов от своих властей.
В Евросоюзе готовят новую волну антироссийской пропаганды. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов и предупредил европейцев о готовящейся информационной кампании по дискредитации РФ.
«Дорогие европейцы, готовьтесь к новому витку манипуляций о так называемой 'российской угрозе'». Согласно оперативной информации, руководство Евросоюза планирует масштабную пропагандистскую кампанию, используя методы, напоминающие практики Третьего рейха", — отметил Ульянов в своем telegram-канале, комментируя данные Службы внешней разведки России (СВР).
Ранее СВР сообщила о разработке в ЕС специального плана по распространению русофобских нарративов среди населения европейских стран. В разведке провели параллели между современными методами еврочиновников и пропагандистскими технологиями нацистской Германии.