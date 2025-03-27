Посол РФ в США рассказал, что нужно для снятия санкций

Американская торговая палата в России активно выступает за смягчение санкций, особенно в авиационной отрасли и секторе трансграничных платежей. Призывы к отмене ограничений на новые инвестиции и поставки товаров, включая косметику, также выдвигаются с целью снижения затрат и восстановления потерянных рыночных позиций.