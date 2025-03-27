Дардичев считает, что нужно приложить много усилий для нормализации взаимодействия между странами.
Устранение последствий санкций и решение накопившихся проблем в отношениях между Россией и США потребует значительных усилий. Об этом заявил посол России в США Александр Дарчиев.
«Для устранения последствий 'токсичного наследия', в том числе вызванных санкциями, потребуется приложить еще больше усилий», — цитирует Дарчиева РИА Новости.
Американская торговая палата в России активно выступает за смягчение санкций, особенно в авиационной отрасли и секторе трансграничных платежей. Призывы к отмене ограничений на новые инвестиции и поставки товаров, включая косметику, также выдвигаются с целью снижения затрат и восстановления потерянных рыночных позиций.