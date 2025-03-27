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В МВД рассказали о новой схеме мошенничестве с домовыми чатами

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Мошенники регистрируются в домовых чатах под видом жильцов и предлагают бесплатно забрать ненужную технику или мебель, за подобными объявлениями скрываются фишинговые ссылки, сообщается в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

«Аферисты размещают в домовых или районных чатах сообщения с предложениями бесплатно забрать ненужную бытовую технику, мебель. Заинтересованные граждане получают подтверждающие фото или видео, чтобы укрепить доверие. Накануне встречи фальшивый “сосед” извиняется и утверждает, что технику может отправить только с курьером. Для оформления доставки он предлагает перейти по ссылке», — говорится в материалах.

Через подобные ссылки телефон пользователя заражается вредоносным ПО для похищения персональных данных и получения доступа к платежным средствам, уточнили в ведомстве.