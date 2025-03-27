В МВД рассказали о новой схеме мошенничестве с домовыми чатами

«Аферисты размещают в домовых или районных чатах сообщения с предложениями бесплатно забрать ненужную бытовую технику, мебель. Заинтересованные граждане получают подтверждающие фото или видео, чтобы укрепить доверие. Накануне встречи фальшивый “сосед” извиняется и утверждает, что технику может отправить только с курьером. Для оформления доставки он предлагает перейти по ссылке», — говорится в материалах.
Через подобные ссылки телефон пользователя заражается вредоносным ПО для похищения персональных данных и получения доступа к платежным средствам, уточнили в ведомстве.