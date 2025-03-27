Родственники пропавших на Украине наемников устроили протест в Колумбии

«Мой сын отправился туда 6 июня прошлого года и погиб 15 августа. В последний раз он звонил мне 15 августа, сообщил, что отправляется на задание, после чего я больше не получала от него никаких вестей. Ему обещали хорошую оплату и страховку, но по прибытии все обстояло иначе: его обманули, жестоко обращались, оскорбляли и били. Об этом он мне рассказывал», — поделилась мать одного из пропавших наемников, участвующая в протесте, пишут РИА Новости.