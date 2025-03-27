Пожар на складе автопокрышек потушили в Хабаровске

За сутки в Хабаровске потушили несколько пожаров. Загорелись склад шиномонтажа, частная постройка и электрический щиток в многоквартирном доме. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Пожар произошел на улице Аэродромной. В складском помещении шиномонтажа вспыхнули автомобильные покрышки. Пламя охватило 20 квадратных метров. Спасатели потушили огонь за 30 минут, но склад выгорел полностью.
Еще один вызов поступил ночью с улицы Забайкальской. Там загорелась деревянная надворная постройка. Когда пожарные прибыли на место, строение было полностью в огне. Ликвидировать возгорание удалось быстро, но постройка уничтожена.
Днем жильцы многоквартирного дома на улице Владивостокской сообщили о дыме в подъезде. Очаг находился на пятом этаже — в электрическом щитке. Пожарные справились с огнем за 10 минут.
Причины всех возгораний устанавливаются. Специалисты проводят проверки.