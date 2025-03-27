Бывшая жена экс-замминистра обороны попросила снять арест с ее счетов

Изначально суд приступил к рассмотрению дела в открытом режиме. После оглашения обвинительного заключения фигурантам дали возможность высказаться, оба вину не признали. Во время выступления Филатова прокурор прервал его речь, когда тот заявил, что в обвинительном заключении имеются фактические ошибки изложенных обстоятельств. Гособвинитель счел, что Филатов разглашает секретную информацию о покупке паромов в обход санкций. Защита же назвала эту информацию открытой для всех и указала, что прокурор в обвинительном заключении сам упоминал об этом. Тем не менее, судья прислушался к стороне обвинения и закрыл процесс.