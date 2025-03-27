Тихо поднял и ушёл: в Иркутске разыскивают укравшего телефон мужчину

В Иркутске возбуждено уголовное дело по факту кражи телефона в одном из местных супермаркетов. Полицейские установили, что мужчина нашел оброненный девушкой смартфон и забрал его себе. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.