Тихо поднял и ушёл: в Иркутске разыскивают укравшего телефон мужчину

В Иркутске возбуждено уголовное дело по факту кражи телефона в одном из местных супермаркетов. Полицейские установили, что мужчина нашел оброненный девушкой смартфон и забрал его себе. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.
Инцидент произошел в торговом зале супермаркета, где местная жительница случайно обронила свой телефон возле стеллажа. Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент, когда неизвестный мужчина подобрал устройство и скрылся с места происшествия.
В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности и задержание подозреваемого. За аналогичные преступления предусмотрена уголовная ответственность по статье 158 УК РФ (кража).