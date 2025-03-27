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Тихо поднял и ушёл: в Иркутске разыскивают укравшего телефон мужчину

Злоумышленник, запечатленный на камерах наблюдения, подобрал чужой смартфон и скрылся.

Источник: Соцсети

В Иркутске возбуждено уголовное дело по факту кражи телефона в одном из местных супермаркетов. Полицейские установили, что мужчина нашел оброненный девушкой смартфон и забрал его себе. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.

Инцидент произошел в торговом зале супермаркета, где местная жительница случайно обронила свой телефон возле стеллажа. Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент, когда неизвестный мужчина подобрал устройство и скрылся с места происшествия.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности и задержание подозреваемого. За аналогичные преступления предусмотрена уголовная ответственность по статье 158 УК РФ (кража).