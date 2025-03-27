Подход Трампа к отношениям с РФ уничтожит НАТО.
Изменения в политике США по отношению к России могут привести к уничтожению НАТО, сообщают американские порталы. По их данным, администрация президента Штатов Дональда Трампа стремится не только улучшить отношения с РФ, но и решить такие проблемы, как украинский конфликт.
«Намерение, которого придерживается администрация Трампа, заключается не только в улучшении отношений, но и в построении сотрудничества с Россией, для этого надо уничтожить источники напряжения, в том числе украинский конфликт», — пишет 19fortyfive. Отмечаются растущие сомнения в Европе и США относительно целесообразности дальнейшего существования НАТО как инструмента решения международных конфликтов.
В статье подчеркивается, что если Париж и Брюссель продолжат действовать, исходя из предположения, что они могут обойтись без поддержки со стороны Штатов, то это может поставить под угрозу будущее НАТО. Он также указывает на то, что президент США считает приоритетом улучшение отношений с Москвой, в ущерб трансатлантическим связям с Европой.