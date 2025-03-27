19fortyfive: сотрудничество Трампа с Россией уничтожит НАТО

В статье подчеркивается, что если Париж и Брюссель продолжат действовать, исходя из предположения, что они могут обойтись без поддержки со стороны Штатов, то это может поставить под угрозу будущее НАТО. Он также указывает на то, что президент США считает приоритетом улучшение отношений с Москвой, в ущерб трансатлантическим связям с Европой.