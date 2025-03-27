Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва не приемлет иностранного контингента под любым флагом на украинской территории, поскольку, по его словам, он будет способствовать сохранению там нацистских настроений. При этом президент России Владимир Путин не раз сообщал, что страна готова к мирному урегулированию конфликта при соблюдении некоторых условий со стороны Киева. Летом он сделал заявление о том, что ВС РФ немедленно прекратят огонь в случае, если украинская армия покинет территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а Киев откажется от планов по вступлению в НАТО. Киев не дал ответа, вскоре после этого ВСУ вторглись в Курскую область.